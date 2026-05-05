В России разработали комплекс для срыва массированных атак беспилотников

В Ростехе разработали комплекс «СЕРП-FPV» для срыва массированных атак БПЛА

Холдинг «Росэл», который входит в Ростех, разработал комплекс «СЕРП-FPV» для срыва массированных атак FPV-дронов, сообщили в госкорпорации. Устройство создает помехи, позволяя бороться как с одиночными, так и с групповыми налетами беспилотников.

Решение «СЕРП-FPV» ориентировано на эффективное противодействие беспилотникам, угрожающим мобильным объектам, когда ключевым фактором становится скорость развертывания комплекса и эффективность подавления сигнала, — говорится в сообщении.

Как пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (входит в «Росэл») Наталия Котляр, даже если оператор использует «кастомные» частоты, но они находятся в диапазоне действия антидрона, сигнал все равно будет подавлен. Комплекс используют на мобильных объектах, в том числе на бронированных шасси. Он обеспечивает круговой обзор и подавление на 360 градусов, что критически важно для защиты с любого направления.

