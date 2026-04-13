13 апреля 2026 в 12:06

Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию

Lobaev Arms сообщила о старте серийного выпуска снайперского комплекса «Двойник»

Российская оружейная компания Lobaev Arms завершила инициативную разработку роботизированного снайперского комплекса «Двойник» с управлением на основе искусственного интеллекта и приступила к его серийному производству, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Новый комплекс способен работать как в режиме дистанционного управления, так и в условиях значительной автономности.

Комплекс может использоваться в режиме дистанционного управления, а также в режиме значительной автономности, где большую часть вычислений и функций берет на себя ИИ, — сказано в сообщении.

«Двойник» может применяться как стационарно, так и на мобильных платформах, например на НРТК «Курьер», при этом демонстрируя высочайшую точность стрельбы, которая составляет 0,2 угловой минуты (MOA). Разработчики оснастили комплекс электроприводом затвора и спуска, что обеспечивает автоматическую перезарядку после того, как пуля покидает канал ствола. Темп стрельбы при этом регулируется оператором вручную в зависимости от боевой задачи.

«Двойник» поставляется в широком ассортименте калибров, включая 5,56х45 мм, 7,62х51 мм, 6,5 мм Creedmoor, а также 6,5х47 мм Лапуа. В компании подчеркнули, что данная разработка позиционируется как прорыв в области снайпинга, который задает тренд в развитии этой военной специальности на ближайшие десятилетия.

Ранее концерн «Калашников» разработал и успешно испытал многопульные патроны для борьбы с беспилотниками в зоне СВО. Патроны 5,45 мм для АК-12 поражают двигатели, аккумуляторы и электронные элементы FPV-дронов.

Россия
оружие
снайперы
роботы
искусственный интеллект
Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию
