Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 21:00

Ребенка вынесли на руках из горящего дома в Самаре

Фото: МЧС России
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудник МЧС вынес из пожара в Самаре девочку на руках, ей примерно шесть — восемь лет, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что пострадавшие надышались угарным газом, сейчас медики оказывают им помощь.

Пожарные подразделения работают на месте. Примерная площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

По имеющимся данным, пожар начался в супермаркете на первом этаже, затем перекинулся выше. Предположительно, за этим последовал взрыв газа.

До этого оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Темрюкском районе потушили пожар в морском терминале. Объекты инфраструктуры загорелись после атаки беспилотников ВСУ.

Также сообщалось о трех природных пожарах общей площадью 31,4 гектара на территории Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря усилиям экстренных служб один из действующих очагов возгорания уже удалось локализовать.

Регионы
Самарская область
пожарные
МЧС
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При детонации дрона ВСУ был ранен мужчина
На Украине начали агитацию девушек от 18 лет к службе в штурмовых отрядах
Американский певец разбился на вертолете
Киев вывез из Краматорска завод тяжелого станкостроения
Появились кадры из Самары, где произошел взрыв в жилом доме
ЦИК Армении отказал в повторном голосовании
Ребенка вынесли на руках из горящего дома в Самаре
78-летний Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира
Жители Украины раскритиковали новую систему службы в ВСУ
Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Самаре
Брэда Питта обвинили в тайном сборе информации против Анджелины Джоли
Раскрыто, как аферисты используют ОГЭ и ЕГЭ для наживы
Переговоры Путина и Трампа 14 июня: главное, встреча с Зеленским, Иран
Хэмилтон принес «Феррари» победу на Гран-при Испании
Пушилин раскрыл план ВС России в ДНР
Тело россиянки обнаружено в отеле в Индии
Страны ЕС оказались на грани бунта из-за Каллас
Пьяный мужчина спустил собак на ребенка в Севастополе
Зуд купальщика, обстановка с поездами в Крыму, «холодное пятно»: что дальше
Участники ЕГЭ получили первые результаты экзаменов
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.