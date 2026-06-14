Ребенка вынесли на руках из горящего дома в Самаре

Ребенка вынесли на руках из горящего дома в Самаре

Сотрудник МЧС вынес из пожара в Самаре девочку на руках, ей примерно шесть — восемь лет, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что пострадавшие надышались угарным газом, сейчас медики оказывают им помощь.

Пожарные подразделения работают на месте. Примерная площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

По имеющимся данным, пожар начался в супермаркете на первом этаже, затем перекинулся выше. Предположительно, за этим последовал взрыв газа.

До этого оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Темрюкском районе потушили пожар в морском терминале. Объекты инфраструктуры загорелись после атаки беспилотников ВСУ.

Также сообщалось о трех природных пожарах общей площадью 31,4 гектара на территории Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря усилиям экстренных служб один из действующих очагов возгорания уже удалось локализовать.