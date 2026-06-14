Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Самаре

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Самаре

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Самаре, сообщает Telegram-канал SHOT. Предварительно, причиной является разрыв газового баллона в одной из квартир.

Вечером жители района 22-го Партсъезда услышали сильный взрыв и увидели столб дыма, который был заметен за несколько километров. Возгорание началось в магазине на первом этаже, после чего огонь перекинулся на квартиры, где и произошел взрыв.

Спасатели эвакуировали жильцов по лестницам. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы.

Ранее в Ленинградской области в поселке Усть-Луга произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. По предварительным данным, происшествие случилось утром в квартале Ленрыба Кингисеппского района во время испытаний трубы.

До этого сообщалось, что в частном доме в селе Верхний Услон в Татарстане обнаружили тела мальчика и девочки, а также двух взрослых. Несовершеннолетним было 12 и 10 лет. По предварительной версии, все жильцы погибли от отравления угарным или бытовым газом.