Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 17:25

Двух детей и двух взрослых нашли мертвыми в Татарстане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тела мальчика и девочки, а также двух взрослых были найдены в частном доме в селе Верхний Услон в Татарстане, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Согласно его сведениям, несовершеннолетним было по 12 и 10 лет соответственно. По предварительной версии, все жильцы погибли от отравления угарным или бытовым газом.

Ранее в Кемерово спасатели вынесли 17 собак из охваченного огнем двухэтажного дома. Пожар произошел на улице Абызова. Пять человек смогли выбраться из огненной ловушки самостоятельно, а животным потребовалась помощь.

До этого в подмосковном Подольске произошла детонация гранаты. По данным источника, при взрыве мог погибнуть местный житель. Очевидцы вызвали полицию, заметив у мужчины подозрительный предмет в руках. Правоохранители проверяют, были ли при нем другие боеприпасы.

На прошлой неделе, 4 января, в городе Первоуральске произошел взрыв газа в доме, который привел к пожару в трех квартирах. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарные спасли двух, еще пятеро эвакуировались самостоятельно.

Татарстан
отравления
смерти
погибшие
тела
трупы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия начала отработку предупреждения терактов в ходе проверки войск
Grok лишился генератора картинок из-за порно
Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров
В Швейцарии арестовали владельца загоревшегося бара, где погибли 40 человек
В Москве ужесточили наказание для «зайцев»
Поезда в Москву сбились с графика
«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия
Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты
Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году
Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной
«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине
Последние секунды перед наездом Mercedes на школьницу попали на видео
Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками
США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно
«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию
В Киеве коммунальщики слили воду из батарей большинства жилых домов
Пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и обогатила их на 3 млн рублей
Украина и страна НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству
Появились кадры захвата США танкера Olina под обстрелом и высадкой морпехов
«Ангел-хранитель»: Садальский простился с умершим коллегой
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.