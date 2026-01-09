Двух детей и двух взрослых нашли мертвыми в Татарстане

Тела мальчика и девочки, а также двух взрослых были найдены в частном доме в селе Верхний Услон в Татарстане, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Согласно его сведениям, несовершеннолетним было по 12 и 10 лет соответственно. По предварительной версии, все жильцы погибли от отравления угарным или бытовым газом.

Ранее в Кемерово спасатели вынесли 17 собак из охваченного огнем двухэтажного дома. Пожар произошел на улице Абызова. Пять человек смогли выбраться из огненной ловушки самостоятельно, а животным потребовалась помощь.

До этого в подмосковном Подольске произошла детонация гранаты. По данным источника, при взрыве мог погибнуть местный житель. Очевидцы вызвали полицию, заметив у мужчины подозрительный предмет в руках. Правоохранители проверяют, были ли при нем другие боеприпасы.

На прошлой неделе, 4 января, в городе Первоуральске произошел взрыв газа в доме, который привел к пожару в трех квартирах. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарные спасли двух, еще пятеро эвакуировались самостоятельно.