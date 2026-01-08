Спасатели вызволили из огненной ловушки почти 20 домашних собак В Кемерово при пожаре в двухэтажном доме спасли 17 собак

Спасатели вынесли 17 собак из охваченного огнем двухэтажного дома в Кемерово, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. Пожар произошел на улице Абызова. Пять человек смогли выбраться из огненной ловушки самостоятельно, а животным потребовалась помощь.

В Кемерове на улице Абызова пламя охватило дом и надворные постройки. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались пять человек, а 17 собакам потребовалась помощь, — подчеркнули в ведомстве.

В результате ЧП обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши дома на всей площади, у надворных построек обгорели стены внутри и снаружи. Огонь на площади 172 «квадрата» ликвидировали 30 специалистов и шесть единиц техники. Никто не пострадал, все питомцы живы.

Ранее поминальная свеча спровоцировала пожар в многоэтажке в Иркутске, огонь быстро охватил квартиру на третьем этаже. По пожарной лестнице было спасено три человека. Еще 15 жильцов дома, в том числе два ребенка, эвакуировались самостоятельно.

До этого новогодняя елка загорелась в квартире в 17-этажном доме на Пятницком шоссе в Москве. Украшенное гирляндой дерево вспыхнуло на восьмом этаже, площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Пламя удалось потушить до приезда пожарных расчетов.