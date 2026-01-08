Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 09:36

Спасатели вызволили из огненной ловушки почти 20 домашних собак

В Кемерово при пожаре в двухэтажном доме спасли 17 собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Спасатели вынесли 17 собак из охваченного огнем двухэтажного дома в Кемерово, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. Пожар произошел на улице Абызова. Пять человек смогли выбраться из огненной ловушки самостоятельно, а животным потребовалась помощь.

В Кемерове на улице Абызова пламя охватило дом и надворные постройки. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались пять человек, а 17 собакам потребовалась помощь, — подчеркнули в ведомстве.

В результате ЧП обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши дома на всей площади, у надворных построек обгорели стены внутри и снаружи. Огонь на площади 172 «квадрата» ликвидировали 30 специалистов и шесть единиц техники. Никто не пострадал, все питомцы живы.

Ранее поминальная свеча спровоцировала пожар в многоэтажке в Иркутске, огонь быстро охватил квартиру на третьем этаже. По пожарной лестнице было спасено три человека. Еще 15 жильцов дома, в том числе два ребенка, эвакуировались самостоятельно.

До этого новогодняя елка загорелась в квартире в 17-этажном доме на Пятницком шоссе в Москве. Украшенное гирляндой дерево вспыхнуло на восьмом этаже, площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Пламя удалось потушить до приезда пожарных расчетов.

собаки
пожары
Кемерово
спасатели
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинца призвали в ВСУ без одной части тела
В Госдуме раскрыли детали подготовки встречи парламентариев РФ и США
Лыжные трассы в Подмосковье: куда поехать кататься
Забудьте о диетах с этим супом для похудения из кабачков: очень просто
Итальянец поддержал Путина и не попал на свою свадьбу на Украине
Лучшее горячее на праздники! Нежный жюльен с курицей и грибами
Дети спасали льдом Деда Мороза, у которого случился инсульт на утреннике
В Роспотребнадзоре раскрыли, что скосило юных регбистов в Сочи
ВС России взяли в плен бойца из нацистского штурмового полка ВСУ
Горничная Сидни Суини и Гринч-убийца: эти новинки кино нельзя пропустить
Россиянин устроился нелегальным гидом в Таиланде и попался полиции
Исследование раскрыло масштабы подделок в популярных продуктах
Туристка умерла после лечения сиропом от кашля
Ученые связали фрукты с хроническим шумом в ушах у женщин
Названы популярные продукты, которые подделывают чаще всего
Спасатели вызволили из огненной ловушки почти 20 домашних собак
Китай начал строительство морской базы для испытаний многоразовых ракет
Одна страна ЕС заявила о готовности отправить войска на Украину
На ЗАЭС увидели риск выброса радиации из-за ВСУ
Госдума пообещала подготовить «сюрприз» для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.