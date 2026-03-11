Олимпиада и Паралимпиада — 2026
В ТПП предложили способ систематизировать данные по неналоговым платежам

Глава ТПП Катырин: в России могут создать реестр неналоговых платежей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России необходимо систематизировать многочисленные неналоговые платежи, которые сегодня взимаются с бизнеса, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на заседании Оргкомитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Он отметил, что добивается создания в стране реестра таких взносов. Так он ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru о миллиардных сборах с предпринимателей, включающих курортный сбор, утильсбор и систему «Платон».

По словам Катырина, сегодня тема неналоговых платежей обсуждается сразу на нескольких площадках. В их числе — экспертный совет при правительстве РФ, объединения предпринимателей и даже Генеральная прокуратура. Причем, как отметил глава ТПП, перечисленные в вопросе сборы — лишь малая часть проблемы.

У каждой из площадок есть свое количество этих неналоговых платежей, и то, что вы перечислили, — это капля в море, потому что их гораздо больше. По многим из их мы зачастую даже не знаем, куда деньги тратятся, кем собираются, почему именно такого размера этот взнос, — отметил Катырин.

Вопросов к существующей системе накопилось множество, однако у бизнеса и властей появился шанс навести в этой сфере порядок, добавил Катырин. Как пояснил спикер, итогом совместной работы должно стать создание единого реестра неналоговых платежей.

Мы надеемся, что это будет реестр неналоговых платежей, что его будет определять Министерство финансов. <...> Ну и [будет создан] перечень этих платежей с понятием, кто за что платит и куда эти деньги деваются, — заключил глава ТПП.

Ранее Катырин заявил, что в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ считают, что «Почте России» нужны частные инвестиции. Он высказался за возможную частичную приватизацию компании при сохранении государственного контроля над ключевыми социальными услугами.

бизнес
сборы
Сергей Катырин
ТПП
Замира Евтых
З. Евтых
Екатерина Свинова
Е. Свинова
Наталья Шатохина
Н. Шатохина
