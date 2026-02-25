Зимняя Олимпиада — 2026
Власти захотели поддержать «Почту России» новыми сборами

Минцифры предложило ввести лицензии для операторов доставки ради «Почты России»

Минцифры разрабатывает законопроект в поддержку «Почты России» за счет операторов доставки, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Конкретные детали документа пока не раскрываются, но он нацелен на долгосрочную стабилизацию работы почтового оператора.

Одна из главных инициатив — отнести доставку посылок к почтовым услугам и ввести для нее обязательное лицензирование. В министерстве считают, что это не ударит по клиентам «Почты» и маркетплейсов. Наоборот, нововведение повысит качество услуг и сохранит их доступность для жителей отдаленных сел, а лицензии обеспечат безопасность пересылок.

В ведомстве добавили, что предложения касательно проекта от Ассоциации цифровых платформ (Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Сбер» и «Авито») пока не поступали. Если их направят, Минцифры рассмотрит инициативы.

По задумке ведомства, новые меры помогут вывести «Почту России» из убытков, снизить ее долги и поднять зарплаты сотрудникам. Также планируют создать современную цифровую систему доставки и обновить отделения в деревнях. Финальной версии законопроекта пока нет, его будут дорабатывать с учетом мнения рынка.

Ранее депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин призвал отсрочить локализацию такси в России до 2035 года. В беседе с NEWS.ru он отметил, что такой срок поможет самозанятым водителям сохранить источник дохода.

