В России могут изменить срок локализации такси

Депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин призвал отсрочить локализацию такси в России до 2035 года. В беседе с NEWS.ru он отметил, что соавторами данной инициативы, помимо него, выступили парламентарий Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов. По словам Афонина, такой срок поможет самозанятым водителям сохранить источник дохода.

Автопроизводство в РФ надо поддерживать, но для этого государство уже применяет целый комплекс мер: отраслевая поддержка, таможенные и утилизационный сборы. Закон о локализации такси выглядит излишне жесткой мерой, которая не просто приведет к значительному росту стоимости услуг, но и поставит многих людей под угрозу лишения источника дохода. У большинства самозанятых водителей просто не хватит средств, чтобы купить новое авто. В результате с 1 марта они могут остаться без дохода. Мы [Афонин, Куринный и Гибатдинов] считаем, что возможности у людей должны быть равными, и все самозанятые, работающие в такси на личных машинах, приобретенных до 1 января 2027 года, должны иметь право доработать на них до 1 января 2035 года, — высказался Афонин.

По его мнению, предложенный подход является справедливым. Депутат также выразил надежду, что инициатива будет поддержана в правительстве.

Ранее правительство России поддержало законопроект, разрешающий работу в такси на личных автомобилях, не соответствующих нормативам локализации. Данная мера призвана обеспечить плавный переход отрасли к новым требованиям и будет действовать до 1 января 2033 года.