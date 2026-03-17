В Иране сообщили о прилете снаряда на территорию АЭС «Бушер»

Подтверждено попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер», сообщили в пресс-службе Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ). В ведомстве уточнили, что удар произошел во вторник, 17 марта, около 18:30 мск.

В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции «Бушер», согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв, и ни одна из частей станции не пострадала, — отмечается в сообщении.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что главной ядерной угрозой в ситуации вокруг Ирана остается возможная атака на атомную электростанцию «Бушер». Он подчеркнул, что такие объекты должны оставаться неприкосновенными.

До этого руководитель организации отмечал, что МАГАТЭ прилагает усилия для сохранения объективности в вопросе иранской ядерной программы. Как подчеркнул Гросси, ситуация вокруг ядерных разработок Тегерана всегда была непростой.

