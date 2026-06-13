В России могут ускорить запись к врачам по ОМС

В России могут ускорить запись к врачам по ОМС Депутат Слуцкий призвал сократить сроки ожидания записи к врачам по ОМС

ЛДПР предлагает пересмотреть существующие нормативы ожидания медицинской помощи по полису ОМС, заявил в беседе с ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, граждане не должны выбирать платную клинику только из-за невозможности вовремя получить бесплатную помощь.

Он также отметил, что нужно существенно сократить сроки записи к специалистам, проведения обследований и диагностики, в первую очередь для пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Сейчас многие россияне сталкиваются с ситуацией, когда право на бесплатную медпомощь существует лишь на бумаге. На практике им предлагают ждать неделями.

Это опасная и несправедливая система, когда скорость получения медицинской помощи зависит не от состояния здоровья каждого конкретного человека, а от его финансовых возможностей, — считает депутат.

Он напомнил, что полис ОМС — это гарантированное государством право, и задача чиновников — обеспечивать доступную и своевременную помощь, а не подталкивать граждан к платным услугам. 19 июня ЛДПР проведет Всероссийский форум пациентов, где обсудят доступность медицинских услуг по ОМС.

Ранее руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика Федорова Минздрава России, практикующий офтальмохирург заслуженный врач РФ Дмитрий Арсютов обратил внимание что для лечения катаракты по ОМС можно по направлению врача получить суперхрусталик. Он отметил, что для этого необходимо обратиться к офтальмологу по месту жительства.