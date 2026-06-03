ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 12:25

Офтальмолог ответил, как получить суперхрусталик по ОМС

Офтальмолог Арсютов: суперхрусталик по ОМС можно получить через меднаправление

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Получить суперхрусталик для лечения катаракты по ОМС можно по направлению врача, рассказал KP.RU руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика Федорова Минздрава России, практикующий офтальмохирург заслуженный врач РФ Дмитрий Арсютов. Он отметил, что для этого необходимо обратиться к офтальмологу по месту жительства.

Любая мультифокальная линза или линза с расширенным фокусом, включая «Ясень», имплантируется только при здоровой сетчатке, сосудистой оболочке, зрительном нерве. Также должны быть максимально прозрачны оптические среды глаза — роговица и стекловидное тело, — рассказал Арсютов.

Офтальмолог подчеркнул, что перед процедурой каждый пациент проходит специальную диагностику. По его словам, массовая имплантация может начаться уже этим летом.

Ранее офтальмохирург Касуми Курцхалидзе рассказал, что менять заранее хрусталик на искусственный не следует, биологическую линзу рекомендуется сохранить на максимально возможный срок. По его словам, даже считающиеся лучшими мультифокальные искусственные хрусталики не в силах полностью заменить естественный.

Здоровье
глаза
офтальмологи
катаракта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио предупредил о серьезном риске для Украины
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.