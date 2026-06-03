Офтальмолог ответил, как получить суперхрусталик по ОМС Офтальмолог Арсютов: суперхрусталик по ОМС можно получить через меднаправление

Получить суперхрусталик для лечения катаракты по ОМС можно по направлению врача, рассказал KP.RU руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика Федорова Минздрава России, практикующий офтальмохирург заслуженный врач РФ Дмитрий Арсютов. Он отметил, что для этого необходимо обратиться к офтальмологу по месту жительства.

Любая мультифокальная линза или линза с расширенным фокусом, включая «Ясень», имплантируется только при здоровой сетчатке, сосудистой оболочке, зрительном нерве. Также должны быть максимально прозрачны оптические среды глаза — роговица и стекловидное тело, — рассказал Арсютов.

Офтальмолог подчеркнул, что перед процедурой каждый пациент проходит специальную диагностику. По его словам, массовая имплантация может начаться уже этим летом.

Ранее офтальмохирург Касуми Курцхалидзе рассказал, что менять заранее хрусталик на искусственный не следует, биологическую линзу рекомендуется сохранить на максимально возможный срок. По его словам, даже считающиеся лучшими мультифокальные искусственные хрусталики не в силах полностью заменить естественный.