Врач объяснил, можно ли заменить хрусталик до развития катаракты в старости Врач Курцхалидзе: в ожидании катаракты менять хрусталик на искусственный не надо

В ожидании катаракты менять хрусталик на искусственный не следует, биологическую линзу рекомендуется сохранить на максимально возможный срок, заявил офтальмохирург Касуми Курцхалидзе в разговоре с «Газетой.Ru». По его словам, даже считающиеся лучшими мультифокальные искусственные хрусталики не в силах полностью заменить естественный.

Мнения врачей-офтальмологов различаются, и не только в России, но и во всем мире. Я считаю, что заранее этого делать не нужно, — объяснил он.

