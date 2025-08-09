Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач объяснил, можно ли заменить хрусталик до развития катаракты в старости

Врач Курцхалидзе: в ожидании катаракты менять хрусталик на искусственный не надо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ожидании катаракты менять хрусталик на искусственный не следует, биологическую линзу рекомендуется сохранить на максимально возможный срок, заявил офтальмохирург Касуми Курцхалидзе в разговоре с «Газетой.Ru». По его словам, даже считающиеся лучшими мультифокальные искусственные хрусталики не в силах полностью заменить естественный.

Мнения врачей-офтальмологов различаются, и не только в России, но и во всем мире. Я считаю, что заранее этого делать не нужно, — объяснил он.

Ранее сообщалось, что употребление алкоголя с метанолом поражает нервную систему, органы зрения и дыхания. В частности, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани Александр Горячев, комментируя ситуацию со смертельной чачей в Адлере, подчеркнул, что в организме метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту.

До этого Амурский суд признал виновной жительницу Хабаровска в нанесении тяжкого вреда здоровью приятеля во время застолья. Как сообщает региональная прокуратура, женщина вонзила нож в глаз пострадавшего, после чего тот частично лишился зрения.

