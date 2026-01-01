Новый год — 2026
01 января 2026 в 11:12

Ученые нашли необычное применение для ИИ

ТАСС: ученые учат ИИ выявлять болезни лошадей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ученые планируют научить искусственный интеллект выявлять болезни лошадей, а также разрабатывать для каждого животного индивидуальный рацион и план ухода, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института коневодства (ВНИИК) им. академика В. В. Калашникова. По словам представителей института, следующими шагами цифровой трансформации в племенном коневодстве станут активное внедрение нейросетей и машинного обучения.

Отмечается, что эти технологии смогут взять на себя автоматическую диагностику заболеваний, прогнозирование племенных качеств, а также формирование персонализированных схем кормления и содержания животных. Также большие надежды возлагаются на биоинформатику и виртуальное моделирование для анализа поведения и здоровья лошадей.

Уже сейчас ВНИИ создал цифровой сервис для автоматической оценки экстерьера животных с использованием нейронных сетей. Система обучается на больших массивах фотографий, чтобы в дальнейшем распознавать ключевые признаки экстерьера у разных пород. По результатам тестирования, технология успешно автоматизирует эту оценку, обеспечивая высокую скорость обработки данных и снижая количество ошибок, связанных с человеческим фактором.

Ранее председатель комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что российским разработчикам приходится развивать отечественные нейросети в условиях огромной конкуренции. По его словам, языковые модели постоянно совершенствуются. Таким образом парламентарий ответил на вопрос, почему отечественные ИИ нередко не дают ответы пользователями по запросам на чувствительные темы.

