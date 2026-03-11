Зеленский заложил на «восстановление» трубопровода «Дружба» не один месяц

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что на восстановление нефтепровода «Дружба», транзит по которому Киев остановил в январе, может потребоваться от полутора до двух месяцев. По его словам, которые передает агентство УНИАН, такой срок назвали в компании «Нафтогаз».

Мы договорились, что Украина должна дать ЕС дату возможного восстановления. Наш «Нафтогаз» сказал, что примерно нужно полтора-два месяца, — сказал украинский глава.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что Киев, манипулируя ситуацией с нефтепроводом «Дружба», фактически поставил ультиматум Будапешту и до конца конфликта Венгрия не увидит российской нефти. Он назвал политику Зеленского экономическим шантажом.

До этого Венгрия в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» приостановила поставки бензина и дизельного топлива на Украину. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Будапешт также ставит на паузу перевозку важных грузов, необходимых украинской стороне. В Венгрии считают, что трубопровод исправен и остановка поставок — политическое решение.