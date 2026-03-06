Орбан раскрыл, как Венгрия ответила Украине на нефтяную блокаду

Венгрия в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» приостановила поставки бензина и дизельного топлива на Украину, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По словам главы правительства, также речь идет о паузе в перевозке всех грузов, важных для украинской стороны.

Мы также приостановим важные для Украины поставки грузов через Венгрию до тех пор, пока она не согласится возобновить поставки нефти, — отметил он.

Ранее Орбан заявил, что остановка «Дружбы» — акт «государственного бандитизма». По словам главы правительства, Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту нефти РФ.

До этого глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Киев лжет о невозможности быстро восстановить нефтепровод «Дружба». По его словам, Украина сама же и устраивает атаки на этот объект. Он отметил, что украинские власти, закрыв нефтепровод, не только приняли политическое решение, но и нарушили свои юридические обязательства, взятые в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.