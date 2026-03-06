Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 13:16

«Глупые ошибки»: Булыкин раскрыл секрет победы «Динамо» над «Спартаком»

Булыкин: «Динамо» заставило «Спартак» совершать грубые ошибки в обороне

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Московское «Динамо» очень мощно сыграло в атаке против «Спартака», заставляя футболистов красно-белых совершать глупые ошибки под прессингом, заявил NEWS.ru экс-игрок сборной России и бело-голубых Дмитрий Булыкин. По его мнению, после этой встречи стоит больше говорить о хорошей игре подопечных Ролана Гусева, чем о разгромном поражении команды Хуана Карлоса Карседо.

«Динамо» очень мощно играло, особенно в атаке, прессинговали и заставляли ошибаться спартаковцев. Там вообще были глупые ошибки, когда защитник хочет сыграть пяткой. Я считаю, что плохой результат «Спартака» является большой заслугой футболистов «Динамо». Бело-голубые создали хороший задел перед ответным матчем. Теперь «Динамо» нужно постараться сыграть с таким же настроем и самоотдачей против ЦСКА в чемпионате, — сказал Булыкин.

«Динамо» победило «Спартак» в первом полуфинальном матче пути РПЛ со счетом 5:2. Ответная встреча пройдет 18 марта.

Ранее экс-игрок сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «Спартак» был в разобранном виде в матче против «Динамо». По его словам, футболисты красно-белых опустили руки после того, как пропустили три мяча за шесть минут.

