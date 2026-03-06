«В Иране траур, а не хаос»: сенатор об убийстве Хаменеи и ударах США

Руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Собранием Исламского совета Исламской Республики Иран Дмитрий Василенко в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о ситуации в Иране после гибели верховного духовного лидера страны Али Хаменеи, оценил готовность Тегерана к противостоянию с США и Израилем, а также объяснил, как события в Персидском заливе могут повлиять на безопасность РФ и ее союзников.

— Дмитрий Юрьевич, как гибель аятоллы Али Хаменеи повлияла на внутреннюю стабильность Ирана? Насколько готова страна сопротивляться агрессии США и Израиля в условиях временного руководства?

— Те расчеты, на которые делали ставку США, полностью провалились. Они призывали иранцев к акциям неповиновения, организовывали демонстрации, надеялись парализовать или даже захватить органы власти. Ничего из этого не произошло. Все эти плакаты и штабы, которые вы могли видеть в сводках, не имеют никакого значения. В Иране сейчас нет ничего, кроме скорби. Из каждого дома звучат не призывы к бунту, а проклятия в адрес США и Израиля, а также желание мстить. Люди скорбят не только о лидере — гибнут мирные жители. На этой неделе из-под завалов разрушенной начальной школы для девочек извлекли 161 погибшую. Сейчас в Иране траур, а не хаос.

— Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты непричастны к гибели Хаменеи. Как вы оцениваете эти слова?

— На простом языке это называют попыткой снять с себя ответственность. Сейчас США, вероятно, будут стремиться начать переговоры с Ираном. На этой неделе уже прозвучали первые сигналы. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов разговаривать и Тегеран якобы готов пойти на уступки. Однако это не соответствует действительности. Иран не намерен вести диалог ни с Израилем, ни с Соединенными Штатами. Духовный лидер подвергся нападению, террористическому акту, который привел к его гибели. Поэтому никаких переговоров не будет — это только слова. США и Израиль фактически развязали полномасштабную войну в Персидском заливе. Она затянется надолго, потому что Иран готов сражаться и отстаивать свои интересы.

— Как сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке, включая смерть Хаменеи, повлияет на безопасность РФ, учитывая наше партнерство с Сирией?

— Никак не повлияет. Мы в России и в Совете Федерации испытываем глубокое сочувствие к иранскому народу. Известие об убийстве национального лидера вызвало большое возмущение. Сейчас в Иране действует временный совет, и, судя по всему, скоро должно состояться избрание постоянного лидера. Кандидатов несколько. Те, кто пройдет отбор, пройдут прежде всего внутрипартийную процедуру — там много политических течений, которые будут участвовать в назначении. В ближайшее время мы узнаем имя нового лидера и станем работать с официальным руководством Ирана.

— Какие угрозы для России в Центральной Азии и на Кавказе представляет возможное ослабление Ирана?

— Я бы сказал так: Иран еще не ослаблен и не сломлен. Все только начинается. Уже вводятся ответные меры военного характера. Первые дроны, которые летели и «щупали» ПВО авианосных групп США (к региону подошли два авианосца. — NEWS.ru), уже были замечены. Израиль засветил все свои радиолокационные системы. В эти районы полетят ракеты, в том числе гиперзвуковые. То, на что надеялись США (гуманитарная катастрофа и волна беженцев в Азербайджан, Армению и Грузию. — NEWS.ru), пока не произошло. И я думаю, что этого не случится, потому что мы делаем все для того, чтобы Иран выстоял. Мы будем помогать Тегерану — это наш настоящий союзник на перспективу.

