06 марта 2026 в 10:52

По резиденции вероятного преемника Хаменеи нанесли мощный удар

ZED TV: резиденция сына Хаменеи подверглась ударам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Тегеране в ходе ночной атаки был нанесен удар по резиденции Моджтабы Хаменеи, сына погибшего верховного лидера Ирана и его наиболее вероятного преемника, пишет ZED TV со ссылкой на источники. О пострадавших и жертвах не сообщается, его судьба также неизвестна.

По имеющимся данным, целью авиаудара в Тегеране был Моджтаба Хаменеи, — говорится в сообщении.

Ранее представитель штаба войск ПВО Исламской Республики предупредил, что Иран увеличит масштаб ударов по позициям Израиля и США. По его словам, операция запланирована на самое ближайшее время.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично участвовать в процессе определения преемника верховного лидера Ирана. Американский лидер назвал сына погибшего верховного лидера Ирана пустым местом.

Также военный историк Михаил Поликарпов выразил мнение, что погибший Хаменеи не стал бегать от американцев и он не боялся удара. По его словам, покойный достойно завершил земной путь. Поликарпов выразил уважение погибшему лидеру Исламской Республики.

Иран
Тегеран
Ближний Восток
Хаменеи
