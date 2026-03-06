Военэксперт ответил, почему мобилизация украинок не даст ВСУ преимуществ

Мобилизация украинских женщин в ряды ВСУ не приведет к изменению ситуации на фронте из-за неизбежно высоких потерь, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, такая идея призыва не новая, и командование на Украине ранее уже анонсировало планы по набору 50 тыс. девушек.

Эта идея с мобилизацией женщин в ВСУ не новая. На Украине уже говорили о призыве в армию 50 тыс. девушек. Кроме того, сняты ограничения на применение женщин на поле боя. Если раньше они использовались в тылу, в медицине, то сегодня им предлагают боевые подразделения, командные должности. Я думаю, у всего есть начало и конец. Когда потери станут большими, то женщины любых возрастов будут меньше идти в армию. Поэтому их количество на фронте серьезно не увеличится, и это не даст Украине никаких преимуществ, — пояснил Матвийчук.

Он отметил, что репродуктивный и наиболее боеспособный возраст женщин в армии ограничен. По словам военного эксперта, привлечение старших возрастных групп, обремененных семейными заботами, создаст дополнительный дискомфорт в войсках.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские войска нанесли удар по женскому расчету БПЛА под Купянском в Харьковской области. По его информации, девушки были операторами дронов и связистками. Минобороны России не комментировало эту информацию.