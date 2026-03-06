Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 20:32

Цены на российскую нефть Urals взлетели вверх из-за кризиса в Иране

Поставляемая в Индию российская нефть Urals оказалась дороже марки Brent

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цены на поставляемую Индии российскую нефть марки Urals резко увеличились из-за событий в Иране — теперь она стоит больше, чем марка Brent, сообщило агентство Bloomberg. В среднем страна платит за энергоносители из РФ на $2-4 (158-257 рублей) больше, чем за западные.

Это резкий поворот по сравнению с прошлым месяцем, когда цена на нефть марки Brent была на $15-20 (1187-1583 рубля — NEWS.ru) за баррель ниже, чем на Brent, — уточнили журналисты.

Известно, что индийские компании подписали бумаги о поставке более 10 млн баррелей нефти из России. По информации агентство, контракты заключили сразу после смягчения американских торговых ограничений.

Ранее сообщалось, что два российских нефтяных танкера, которые направлялись в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в сторону Индии. По данным сервисов слежения за судами, танкеры, перевозящие около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, должны были разгрузиться в индийских портах на этой неделе.

До этого стало известно, что мировые цены на нефть эталонных марок показали уверенный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к ограничениям судоходства в Ормузском проливе. В частности, стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).

Urals
Brent
Индия
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Овечкин высказался о переходе бывшего члена команды в другой клуб
Бывший продюсер Газманова оказался за решеткой по решению суда
«Кто их тратит?»: Сийярто спросил Киев о деньгах перевозимых через Венгрию
Путин провел встречу с главой Дагестана
Военэксперт оценил готовность Ирана к затяжной войне
Белый дом показал кадры ударов по Ирану со вставками из видеоигры
Азербайджан предотвратил теракты КСИР по всей стране
«Как в Венесуэле»: Трамп сделал признание о демократии в Иране
Россиянин потерял сознание и почти сутки дрейфовал в открытом океане
Катар вынес решение по застрявшим на лайнере из-за Ирана россиянам
В ООН назвали число жертв в Иране
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших детей в Нижнем Новгороде
Пожарные экстренно выехали на пожар в махачкалинской многоэтажке
Россия вернула из украинского плена трех курян
Вторая группа вернувшихся из плена бойцов СВО приземлились в Подмосковье
Суд признал законным приговор неудачно пошутившему комику
Месси обвинили в поддержке бесчинств Трампа на Ближнем Востоке
«Будет хорошо»: Трамп выдвинул требования к новому лидеру Ирана
Иран вновь атаковал Израиль
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.