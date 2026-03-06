Цены на российскую нефть Urals взлетели вверх из-за кризиса в Иране Поставляемая в Индию российская нефть Urals оказалась дороже марки Brent

Цены на поставляемую Индии российскую нефть марки Urals резко увеличились из-за событий в Иране — теперь она стоит больше, чем марка Brent, сообщило агентство Bloomberg. В среднем страна платит за энергоносители из РФ на $2-4 (158-257 рублей) больше, чем за западные.

Это резкий поворот по сравнению с прошлым месяцем, когда цена на нефть марки Brent была на $15-20 (1187-1583 рубля — NEWS.ru) за баррель ниже, чем на Brent, — уточнили журналисты.

Известно, что индийские компании подписали бумаги о поставке более 10 млн баррелей нефти из России. По информации агентство, контракты заключили сразу после смягчения американских торговых ограничений.

Ранее сообщалось, что два российских нефтяных танкера, которые направлялись в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в сторону Индии. По данным сервисов слежения за судами, танкеры, перевозящие около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, должны были разгрузиться в индийских портах на этой неделе.

До этого стало известно, что мировые цены на нефть эталонных марок показали уверенный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к ограничениям судоходства в Ормузском проливе. В частности, стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).