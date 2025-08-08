Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Китайские НПЗ заинтересовались российской нефтью

НПЗ Китая предлагают российскую нефть Urals на фоне колебаний цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) активно предлагают приобрести российскую нефть марки Urals на фоне колебаний на мировых рынках, сообщает Bloomberg с ссылкой на источники среди трейдеров. Отмечается, что с НПЗ обсуждаются поставки со скидкой $1,5 за баррель по сравнению с Brent.

Интерес к срочным фьючерсам с поставкой нефти Urals в октябре проявляют не только государственные, но и частные нефтеперерабатывающие предприятия, сообщили журналисты. За последние дни азиатские НПЗ закупили сразу несколько партий российского сырья. Среди таких компаний в июле оказалась Shandong Yulong Petrochemical Co. Покупка нефти из России стала нетипичным шагом для компании, добавили аналитики.

Ранее в издании сообщили, что Индия получает российскую нефть сорта Urals со скидкой $5 за баррель из-за угроз санкций со стороны США. При этом Москва остается ключевым поставщиком для Нью-Дели, контролируя более трети индийского импорта нефти.

Также в Германии возмутились гигантскими выплатами России из США и Евросоюза за нефть. Немецкий журналист с возмущением констатировал, что за три года ЕС не пресек полностью товарооборот с Москвой.

