Лосось или форель. Кому можно и нельзя: инструкция к красной рыбе от врача

Красная рыба — не просто деликатес, украшающий новогодний стол, а настоящий кладезь питательных веществ, обладающий уникальными полезными свойствами. Врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова рассказала NEWS.ru, кому можно и кому нельзя есть красную рыбу и при каких недугах данный продукт сродни лекарству.

Форель

Форель, особенно радужная, является ценным источником омега-3, хотя и в несколько меньших количествах, чем лосось. Эта рыба также богата витамином B12, фосфором и калием. Продукт особенно полезен для:

сердечно-сосудистой системы: форель способствует снижению риска заболеваний сердца и сосудов;

здоровья почек: высокое содержание калия помогает регулировать кровяное давление и поддерживать функцию органа;

энергетического обмена: витамин B12 играет ключевую роль в производстве энергии;

здоровья зубов и костей: фосфор в сочетании с кальцием им необходим.

Важно помнить, что размер рыбы имеет значение. Мелкая форель, как правило, содержит меньше ртути, чем более крупные особи.

Горбуша

Горбуша — самая распространенная и доступная рыба из семейства лососевых. Она обладает отличным питательным профилем. В ней содержится особенно много омега-3, белка, витамина B6, селена. Эта рыба полезна для:

общего укрепления организма: высокое содержание белка и омега-3 делает горбушу отличным выбором для поддержания здоровья;

нервной системы: витамин B6 важен для ее нормального функционирования;

антиоксидантной защиты: селен помогает бороться со свободными радикалами;

менее жирная, чем лосось: горбуша содержит меньше жира, что может быть предпочтительно для тех, кто следит за калорийностью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кета

Кета — еще один представитель лососевых, отличающийся нежным мясом и приятным вкусом. Рыба особенно полезна для:

профилактики анемии: высокое содержание витамина B12 помогает в кроветворении.

костей и зубов: фосфор играет важную роль в их формировании и поддержании здоровья;

поддержания водного баланса: кета содержит калий, который помогает регулировать уровень жидкости в организме;

тех, кто придерживается диеты: кета содержит меньше жира, чем лосось, но и не такая постная как горбуша.

Нерка

Нерка отличается ярко-красным мясом и насыщенным вкусом. Она является одним из самых богатых источников астаксантина среди лососевых. Кроме омега-3 и витамина В12 эта рыба содержит селен.

Астаксантин, придающий нерке ее цвет, является одним из сильнейших природных антиоксидантов, который может защищать клетки от окислительного стресса, замедлять старение и снижать риск развития хронических заболеваний. Он также способствует улучшению эластичности кожи и защите от ультрафиолетового излучения. Кроме того, астаксантин в сочетании с омега-3 важен для профилактики воспалительных процессов.

Кижуч

Кижуч, или серебряный лосось, отличается нежным мясом и умеренным содержанием жира. Он особенно полезен для:

поддержания здоровья нервной системы: витамин B12 и омега-3 способствуют нормальной работе нервных клеток;

укрепления костей и зубов: фосфор является важным компонентом костной ткани;

антиоксидантной защиты: селен помогает нейтрализовать свободные радикалы;

тех, кто придерживается здорового питания: кижуч является хорошим выбором для тех, кто хочет получить пользу от омега-3, но при этом следит за потреблением жиров.

Чавыча

Чавыча, или королевский лосось, является самой крупной и самой ценной рыбой из семейства лососевых. Она обладает самым высоким содержанием омега-3 среди всех видов лосося. Рыба важна для:

сердечно-сосудистой системы и мозга: благодаря рекордным показателям омега-3 чавыча является абсолютным лидером в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержании когнитивных функций;

укрепления иммунитета и костей: высокое содержание витамина D и селена делает ее ценным продуктом для поддержания общего здоровья;

замедления процессов старения: астаксантин в составе чавычи обеспечивает мощную антиоксидантную защиту.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для кого красная рыба особенно полезна

Красная рыба особенно полезна для:

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: омега-3 кислоты являются настоящим спасением для сердца и сосудов;

беременных и кормящих женщин: помогает развитию мозга и зрения младенца, при этом следует выбирать рыбу с низким содержанием ртути;

людей с проблемами суставов и аутоиммунными заболеваниями: противовоспалительные свойства омега-3 могут облегчить симптомы артрита и других воспалительных состояний;

пожилых людей: рыба обеспечивает поддержание когнитивных функций, памяти и профилактики возрастных заболеваний мозга;

людей, страдающих от депрессии и тревожности: омега-3 может улучшить настроение и снизить симптомы депрессивных состояний;

спортсменов: белок способствует восстановлению мышц, а омега-3 помогает уменьшить воспаление после тренировок.

Кому лучше отказаться от красной рыбы на Новый год

Людям с заболеваниями щитовидной железы, связанными с избытком йода, следует с осторожностью относиться к красной рыбе. Хотя йод в продукте обычно находится в оптимальных количествах, при определенных состояниях щитовидной железы может потребоваться ограничение потребления йодсодержащих продуктов. В таких случаях лучше проконсультироваться с врачом.

Красная рыба, как и любая другая, содержит пурины, которые могут повышать уровень мочевой кислоты в организме. Людям с подагрой рекомендуется умеренное потребление рыбы и консультация с врачом.

Крупные хищные рыбы, такие как чавыча, могут накапливать больше ртути. Хотя в целом красная рыба считается относительно безопасной в этом отношении, беременным женщинам, кормящим матерям и маленьким детям рекомендуется выбирать более мелкие виды или употреблять ее в ограниченных количествах. Важно выбирать продукт из проверенных источников, где контролируется содержание загрязняющих веществ.

У некоторых людей очень жирная рыба может вызывать дискомфорт или обострение существующих проблем. В таких случаях лучше выбирать менее жирные виды, такие как горбуша или кижуч, или употреблять рыбу в меньших количествах.

