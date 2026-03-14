Брак с Утяшевой, дружба с Зеленским, теракт: как живет Павел Воля

В субботу, 14 марта, шоумену Павлу Воле исполняется 47 лет. Как сложилась его личная жизнь и карьера, правда ли, что на одном из его концертов готовился теракт?

Как прославился Воля

Павел Воля появился на свет 14 марта 1979 года в Пензе. Он получил диплом Пензенского педагогического института имени В. Г. Белинского и стал преподавателем русского языка и литературы. Еще в студенческие годы он начал выступать в КВН, где был капитаном команды «Валеон Дассон». Эта команда одержала победу в Первой лиге КВН.

В 2001 году Воля переехал в Москву, сначала работал прорабом на стройке, затем стал сценаристом передачи «Добрый вечер» на РТР. После ее закрытия работал на радио «Хит-FM». В 2003 году комик вместе с коллегами Гариком Мартиросяном, Артаком Гаспаряном и Арташесом Саркисяном основал юмористическое шоу Comedy Club. Также он в разные годы вел программы «Убойная сила», «Импровизация», «Двое на миллион» и другие.

Павел Воля снялся в более чем 20 фильмах. Среди его работ — «Любовь в большом городе — 2», «Служебный роман. Наше время», «С новым годом, мамы!», «СамоИрония судьбы», «Небриллиантовая рука» и другие. В апреле 2023 года на телеканале ТНТ вышло новое шоу с участием комика под названием «Шоу Воли».

Что известно о личной жизни Воли

Павел Воля находился в отношениях с телеведущей Марией Кравцовой, выступающей под псевдонимом Марика, в период с 2007 по 2010 год.

В 2012 году известный юморист связал свою жизнь с Ляйсан Утяшевой, чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике. Их знакомство произошло на съемках Comedy Club. Через год, в 2013-м, у пары появился сын Роберт, а в 2015 году — дочь София. Оба ребенка родились в Майами.

В Сети появлялись слухи о расставании пары. Утяшева опровергла эти домыслы, ответив в соцсетях на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась: «Правда ли, что вы взяли паузу в отношениях?»

«Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас все хорошо, он сейчас в туре, я дома», — сказала телеведущая.

Что Воля говорил о Зеленском

Павел Воля в одном из интервью рассказал о дружбе с украинским политиком Владимиром Зеленским. Шоумен отметил, что последний раз виделся с ним, когда тот еще не занимал высокопоставленную должность.

«Крутой, веселый, классный парень, офигенный смешной чувак, классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды. Веселый, добрый в общении, офигенный пацан. Я говорю „пацан“, потому что я его таким знал. Мы давно очень не виделись. Теперь это президент страны», — заявил Воля.

Правда ли, на одном из концертов Воли готовился теракт

Павел Воля в апреле прошлого года должен был выступить в Пятигорске, однако его концерт был отменен за несколько часов до начала. Телеведущий тогда сообщил, что мероприятие не состоялось по техническим причинам.

По данным Telegram-канала Baza, на концерте Воли уроженец Центральной Азии планировал совершить теракт. Злоумышленник, как сообщил источник, намеревался поджечь дворец культуры «София» во время выступления комика.

