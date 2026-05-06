Спасение Седоковой, третий ребенок, травмы: как живет Ляйсан Утяшева

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева активно развивает карьеру телеведущей. Что известно о ее личной жизни и проблемах со здоровьем?

Чем известна Утяшева, почему ушла из спорта

Ляйсан Утяшева родилась 28 июня 1985 года в поселке Раевский в Башкирии. В юношестве начала заниматься художественной гимнастикой.

В 2001 году Утяшева стала абсолютной победительницей во всех шести дисциплинах на этапе Кубка мира в Берлине. В 2002 году заняла второе место на международном турнире в Словении, победила на неофициальном чемпионате мира во Франции, в многоборье и в трех видах на Юношеских играх в Москве. В 2004 году выступала в составе российской сборной, стала чемпионкой Европы в командных соревнованиях, выиграла международные турниры в Латвии и во Франции.

Утяшева в 2002 году во время показательных выступлений в Самаре неудачно приземлилась и отбила ступню. Спустя время у нее диагностировали множественные переломы ладьевидной кости.

«Я перенесла шесть операций, которые длились по пять — семь часов на обеих ногах с пересадкой костной ткани. Наркозы, восстановления, депрессии», — делилась она.

В 2006 году на тренировке у спортсменки произошел полуразрыв связки в колене, после чего Утяшева покинула спорт и начала карьеру телеведущей.

Что Утяшева рассказывала о третьей беременности

Ляйсан Утяшева с 2012 года состоит в браке с юмористом Павлом Волей. У пары в 2013 году родился сын Роберт, в 2015 году — дочь София.

По словам телеведущей, они с супругом хотят третьего ребенка, но после вторых родов ей потребовалось заняться здоровьем.

Чемпионка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева и ее супруг телеведущий Павел Воля Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Мы всегда хотели, но у меня со здоровьем было не очень хорошо. После вторых родов у меня было слишком много нюансов — даже этот сильно упавший гемоглобин. Я бы могла, наверное, забеременеть, но это было бы ценой чего?» — рассказала она в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Утяшева призналась, что после рождения детей «втянулась в работу» и на фоне тяжелого графика не могла забеременеть.

«Сейчас [с супругом] серьезно работаем над этим! А там, как бог даст…» — заверила она.

В октябре прошлого года в Сети появились слухи о расставании Утяшевой и Воли, но телеведущая опровергла их.

Что связывает Утяшеву и Седокову

Певица Анна Седокова и Ляйсан Утяшева дружат более 20 лет. На одном из светских мероприятий исполнительница обратилась к спортсменке со словами благодарности за помощь в трудный период.

«Если бы не ты, я бы умерла, честно. Ляйсан спасла меня в самый сложный период моей жизни. Была тем человеком, который не дал мне поломаться. Спасибо тебе огромное», — заявила она, не раскрывая подробностей.

Чем сейчас занимается Утяшева

Ляйсан Утяшева в 40 лет продолжает карьеру телеведущей. Она ведет реалити-шоу «Выжить в Дубае». В феврале спортсменка рассказала, что во время съемок у нее случилась сильная аллергическая реакция.

«Оса ужалила прямо во время озвучивания участникам правил большого испытания. В моменте выдержала, а дальше началось... Оказалось, что у меня аллергия на укусы, и отек держался еще долго. Как видите, испытания в нашем шоу „Выжить в Стамбуле“ не только для участников, но и для ведущих», — поделилась она.

Также Утяшева ведет передачу «Дерзкая готовка» на YouTube.

Читайте также:

Приступы, обман мошенников, критика Пугачевой: как живет Светлана Немоляева

Погода в Москве в четверг, 7 мая: мощные грозы, жара до +27 и ливни

Домогаров, выход в свет, двое детей: как живет актриса Марина Александрова