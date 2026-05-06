Приступы, обман мошенников, критика Пугачевой: как живет Светлана Немоляева

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в 89 лет продолжает сниматься в кино и играть на сцене театра. Что известно о ее состоянии здоровья и отношении к уехавшим коллегам?

Как сложилась карьера и личная жизнь Немоляевой

Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве, окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. В 1959 году была принята в труппу театра имени Вл. Маяковского, где служит по настоящее время.

Первую известность актрисе принесла роль Ольги Лариной в фильме «Евгений Онегин», широкую популярность — съемки в картинах «Служебный роман», «Гараж» и «Небеса обетованные». На настоящий момент в ее фильмографии более 170 работ.

Немоляева более 50 лет была в браке с народным артистом РСФСР Александром Лазаревым. Она оставалась с супругом до самой его смерти в 2011-м. По словам актрисы, муж предчувствовал свой уход и за год до его кончины супруги обвенчались.

В браке Немоляева родила сына — Александра Лазарева. Сейчас он является главным режиссером театра Российской армии.

Что известно о состоянии здоровья Немоляевой

Светлана Немоляева в феврале была вынуждена вызвать бригаду скорой помощи к себе в московскую квартиру. По данным РЕН ТВ, причиной стали боли в сердце.

Вскоре актриса в беседе с NEWS.ru заверила, что чувствует себя лучше, медики оперативно ликвидировали приступ.

«Ничего, все в порядке. Приехала скорая, сняла мне приступ. Все в порядке, не беспокойтесь. Все хорошо. Я не могу долго говорить», — заявила она.

В мае прошлого года Немоляева перенесла операцию по восстановлению ритма сердца. По словам актрисы, после хирургического вмешательства она чувствует себя по возрасту.

«Как может себя чувствовать человек, которому много лет? То так, то сяк. Барахлит давление по утрам. Но жить можно», — поделилась она.

В 2022 году Немоляева сообщила, что почти лишилась зрения из-за стресса, который произошел на фоне смерти ее мужа Александра Лазарева. Ей пришлось сделать операцию, чтобы вернуть зрение.

«Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию. Всю жизнь я не видела, поэтому и не снималась много лет. Пока не появились линзы в стране», — рассказывала она.

Как Немоляева относится к уехавшим артистам

Светлана Немоляева после начала спецоперации раскритиковала уехавших артистов, в том числе народную артистку СССР Аллу Пугачеву и ее супруга юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Я таким людям, как Пугачева, уже не могу доверять. Для меня родина — это все», — отмечала она.

При этом Немоляева отметила, что любит народную артистку РФ Лию Ахеджакову, но из-за разных взглядов они политические темы не обсуждают.

«У Лии своя точка зрения, у меня — своя. Я считаю, что лучше любить свою страну, любить и понимать, что идеального никогда и ни в чем не бывает. <…> Но я люблю Лию. Поэтому, чтобы не ссориться и не обижать друг друга, мы с ней на эти темы не разговариваем», — делилась актриса.

Чем сейчас занимается Немоляева

Светлана Немоляева продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Таланты и поклонники» и снимается в сериале «Джерси».

В прошлом году с артисткой на экраны вышли фильмы «Буратино» и «Простоквашино».

В апреле Немоляева рассказала, что ей удалось обмануть телефонных мошенников. По словам актрисы, в ходе разговора она вывела аферистов из себя ироничным ответом.

Ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками столичной мэрии, и под предлогом вручения подарка ко Дню Победы попытались выманить данные банковской карты. Артистка, осознав, что имеет дело с аферистами, решила намеренно запутать их.

«Девушка стала на меня злиться, беситься — и я окончательно убедилась в своей правоте. Она пробовала жаловаться, что ее снимут с работы. Странно. Тогда я предложила: „У меня такие чудесные отношения с Сергеем Семеновичем. Вы мне позвоните, а я его попрошу, чтобы он вас устроил обратно“. Ну, она бросила трубку», — поделилась актриса.

