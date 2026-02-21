Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 11:29

Актриса Немоляева рассказала о состоянии здоровья после приступа

Актриса Немоляева сообщила о хорошем самочувствии после приступа

Светлана Немоляева Светлана Немоляева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Светлана Немоляева сообщила о стабильном самочувствии в беседе с NEWS.ru. По ее словам, скорой помощи удалось оперативно ликвидировать «приступ». Сейчас она находится дома.

Ничего, все в порядке. Приехала скорая, сняла мне приступ. Все в порядке, не беспокойтесь. Все хорошо. Я не могу долго говорить, — коротко сообщила актриса.

Ранее сообщалось, что Немоляева была вынуждена вызывать бригаду скорой помощи к себе в московскую квартиру. Причиной стали боли в сердце.

До этого блогер и переводчик Дмитрий Пучков (известный как Гоблин) заявил, что после 50 лет отказался от алкоголя и стал следить за питанием. 64-летний Пучков добавил, что живет по расписанию и бегает по утрам.

Накануне стало известно, что актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», перенес операцию на мениске из-за травмы, полученной во время игры в теннис, и сейчас находится в стационаре под наблюдением врачей. Хирургическое вмешательство провели несколько дней назад, а сам Гайдулян вышел на связь из больницы, встревожив поклонников сообщением о трудностях с передвижением после наркоза.

госпитализации
артисты
Россия
Светлана Немоляева
Александрина Гуловская
А. Гуловская
