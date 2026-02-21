Актриса Немоляева рассказала о состоянии здоровья после приступа Актриса Немоляева сообщила о хорошем самочувствии после приступа

Актриса Светлана Немоляева сообщила о стабильном самочувствии в беседе с NEWS.ru. По ее словам, скорой помощи удалось оперативно ликвидировать «приступ». Сейчас она находится дома.

Ничего, все в порядке. Приехала скорая, сняла мне приступ. Все в порядке, не беспокойтесь. Все хорошо. Я не могу долго говорить, — коротко сообщила актриса.

Ранее сообщалось, что Немоляева была вынуждена вызывать бригаду скорой помощи к себе в московскую квартиру. Причиной стали боли в сердце.

