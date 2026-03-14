В Волгограде ввели ограничения на полеты Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ведомство уточнило, что меры действуют для обеспечения безопасности полетов.

До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Жуковского (Раменское). Воздушная гавань до сих пор не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О возобновлении работы будет сообщено особо.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Тюмени во вьетнамский Нячанг, предварительно подал сигнал бедствия из-за проблемы с двигателем. Экипаж запросил экстренную посадку над территорией Мьянмы.

Кроме того, стало известно, что Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы. В пресс-службе ведомства уточнили, что такое решение могут принять из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, были найдены нарушения.