«Баланс будет»: Карапетян объяснил, как выстроит отношения с РФ, ЕС и США Карапетян заявил, что в случае победы найдет баланс в отношениях с РФ, ЕС и США

Российский предприниматель Самвел Карапетян заявил, что в случае победы блока «Сильная Армения» на парламентских выборах страна будет придерживаться баланса при взаимоотношениях с Россией, Соединенными Штатами и Евросоюзом. По его мнению, Еревану следует иметь хорошие отношения со всеми, передает ТАСС.

Понимаете, мы должны иметь со всеми хорошие отношения. И с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что мы будем иметь хорошие отношения только с Россией или Америкой. В нашем случае этот баланс однозначно будет, — сказал Карапетян.

Ранее лидер партии «Сильная Армения» рассказал, что не вернется в Россию, если проиграет на парламентских выборах. Он подчеркнул, что у него много дел на родине.

До этого сообщалось, что в Армении военнослужащих запугивают и принуждают голосовать на парламентских выборах 7 июня за партию премьер-министра Никола Пашиняна. Офицеры запрещают поддерживать оппозиционную партию «Сильная Армения». Кроме того, мужчинам, возвращающимся из России, прямо в аэропорту вручают повестки на 25-дневные военные сборы.