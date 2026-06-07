«Никуда не денусь»: Карапетян дал одно обещание в случае проигрыша Карапетян заявил, что не покинет Армению в случае проигрыша на выборах

Лидер партии «Сильная Армения» предприниматель Самвел Карапетян рассказал, что не вернется в Россию, если проиграет на парламентских выборах в республике. Бизнесмен подчеркнул, что у него много дел на родине, передает ТАСС.

Я никуда не вернусь, я буду здесь работать, в Армении. Не переживайте, у меня много работы, — сказал Карапетян.

Ранее сообщалось, что в Армении военнослужащих запугивают и принуждают голосовать на парламентских выборах 7 июня за партию премьер-министра Никола Пашиняна. Офицеры запрещают поддерживать оппозиционную партию «Сильная Армения». Кроме того, мужчинам, возвращающимся из России, прямо в аэропорту вручают повестки на 25-дневные военные сборы.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в социальных сетях, что Пашинян предпринимает попытки устранить всех оппонентов перед выборами. По его мнению, подобные действия не будут приняты ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

Кроме того грузовой фургон, управляемый сторонником правящей партии «Гражданский договор», совершил наезд на участников агитационной кампании оппозиции. Несколько человек получили тяжелые травмы, их доставили в больницу.