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05 июня 2026 в 22:39

Выступавшую на митинге в Ереване группу оппозиционеров протаранила машина

Противник «Процветающей Армении» фургоном сбил оппозиционеров в ходе митинга

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Ереване грузовой фургон, управляемый сторонником правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, совершил наезд на участников агитационной кампании оппозиции, сообщила представитель партии «Процветающая Армения» Сона Агекян в своих социальных сетях. Несколько человек получили тяжелые травмы, их доставили в больницу.

Уважаемые граждане, только что на этой машине отправили провокатора, который подверг наезду участников нашей агитационной кампании и ушел, — написала депутат.

Агекян опубликовала фото автомобиля. Позже журналистка Лиа Саркисян выложила видео, на котором видно, как из-под машины извлекают одного из пострадавших.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, в них участвуют 18 политических сил. Среди них «Гражданский договор» Пашиняна, блоки «Армения» Роберта Кочаряна и «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что руководство Армении принятием закона о начале движения страны в Европейский союз «поставило вопрос ребром» и теперь должно отвечать за свои слова. Министр напомнил о дилемме «или-или» между ЕАЭС и ЕС, с которой столкнулась республика. Лавров обратил внимание на предвыборное обещание премьер-министра Никола Пашиняна предоставить народу альтернативу. Он намеревался решить вопрос путем референдума.

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