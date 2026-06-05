Лавров обратился к руководству Армении с призывом отвечать за свои слова Лавров: власти Армении после закона о движении в ЕС должны отвечать за слова

Руководство Армении принятием закона о начале движения страны в Европейский союз «поставило вопрос ребром» и теперь должно отвечать за свои слова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям». Министр напомнил о дилемме «или-или» между ЕАЭС и ЕС, с которой столкнулась республика.

Лавров обратил внимание на предвыборное обещание премьер-министра Никола Пашиняна предоставить народу альтернативу. Он намеревался решить вопрос путем референдума.

Если это так, то надо показать эти альтернативы и объявить референдум. Уже принят закон о начале движения официального в Европейский союз. Если такой закон есть, значит, ты уже сам поставил вопрос ребром, но тогда давайте отвечать за свои слова и обратимся к народу, — указал Лавров.

Москва призывает Ереван провести референдум по вопросу евроинтеграции и согласовать свои шаги с данными обещаниями. Российская сторона настаивает на необходимости выбора между двумя интеграционными объединениями.

Ранее стало известно, что Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это потребуется. Пашинян подчеркнул, что решение о выходе будет принято самой Арменией, а не иностранными агентами, что прозвучало во время предвыборных дебатов.