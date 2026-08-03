Новая волна митингов прокатилась по Украине Митинги за возвращение Федорова прошли во Львове и Днепропетровске

Митинги за возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины продолжаются уже 19 дней подряд во Львове и Днепропетровске, пишут «Новости Live». Отмечается, что участники протестов требуют от властей открытой коммуникации с обществом.

Согласно трансляции издания «Общественное», в Днепропетровске протестующие пришли к зданию областной военной администрации. Акции также состоялись в Киеве и Харькове.

До этого сообщалось, что депутаты Верховной рады направили президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное письмо с просьбой восстановить Федорова в должности министра обороны. Документ подписали только три депутата из 390 членов парламента — сама Марьяна Безуглая, Ярослав Железняк и депутат-мажоритарник Игорь Васильев.

Ранее источник в российских силовых органах заявил, что за организацией так называемых картонных митингов на Украине стоят националисты, которые действуют по методичкам из западных стран. Эти акции протеста против отставки Федорова возникли из-за того, что после его ухода прекратилась принудительная мобилизация всех граждан на фронт.