Стало известно, почему Зеленский назначил Умерова главой разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны Рустема Умерова главой Службы внешней разведки, чтобы минимизировать риски обнародования полного досье по так называемым пленкам Миндича, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным агентства, перед этим Зеленский советовался с бывшим главой офиса Андреем Ермаком, который поддержал кандидатуру, поскольку Умеров заинтересован в урегулировании коррупционного скандала.

По имеющейся у нас информации, основная цель Умерова на новом посту — минимизация рисков обнародования полного досье пленок Миндича. Украинские СМИ сообщали о том, что Зеленский перед назначением нового главы СВР Украины советовался с Ермаком, — рассказали силовики.

Собеседник отметил, что у Умерова есть три паспорта — Украины, США и Турции, а его дети проживают в Соединенных Штатах. По информации источника, изначально Зеленский планировал назначить его послом в Вашингтон, но там не согласовали кандидатуру из-за близких связей с Турцией и «преступной деятельности».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение, что назначение Умерова на пост главы разведки Украины связано с предстоящими выборами в стране. По его словам, Зеленский делает кадровые перестановки по рекомендациям Запада.