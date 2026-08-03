Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 21:19

Стало известно, почему Зеленский назначил Умерова главой разведки Украины

РИА Новости: Зеленский назначил Умерова главой разведки из-за «пленок Миндича»

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Andreas Gora/Keystone Press AgencyGlobal Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны Рустема Умерова главой Службы внешней разведки, чтобы минимизировать риски обнародования полного досье по так называемым пленкам Миндича, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным агентства, перед этим Зеленский советовался с бывшим главой офиса Андреем Ермаком, который поддержал кандидатуру, поскольку Умеров заинтересован в урегулировании коррупционного скандала.

По имеющейся у нас информации, основная цель Умерова на новом посту — минимизация рисков обнародования полного досье пленок Миндича. Украинские СМИ сообщали о том, что Зеленский перед назначением нового главы СВР Украины советовался с Ермаком, — рассказали силовики.

Собеседник отметил, что у Умерова есть три паспорта — Украины, США и Турции, а его дети проживают в Соединенных Штатах. По информации источника, изначально Зеленский планировал назначить его послом в Вашингтон, но там не согласовали кандидатуру из-за близких связей с Турцией и «преступной деятельности».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение, что назначение Умерова на пост главы разведки Украины связано с предстоящими выборами в стране. По его словам, Зеленский делает кадровые перестановки по рекомендациям Запада.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отправил прах своей собаки в космос
В Севастополе решили снизить цену на бензин
Жители Кубани стихийно приносят цветы в память о жертвах атак БПЛА
«Лучше без креветок-мутантов»: в Госдуме сравнили отдых в Таиланде и России
Турэксперт объяснил, можно ли пить змеиную кровь на рынках в Таиланде
Трамп раскрыл, что обсуждают США и Иран в ходе переговоров
Мэра района Анкары арестовали по делу о коррупции
Трамп дал обещание по переговорам с Ираном
Следовавшее в Россию судно попало под атаку ВСУ в Черном море
Стало известно, почему Зеленский назначил Умерова главой разведки Украины
Трамп дал последний шанс Ирану
«Прямо в нашу беседку летел»: раскрыты подробности атаки ВСУ на Геленджик
США сохранили главенство в миссии НАТО по Украине вопреки заявлениям
16-летняя теннисистка из РФ Лютова выиграла турнир WTA в США: чем известна
Над Россией уничтожили 58 украинских БПЛА за 12 часов
В Азовской больнице не исключили, что девочка заразилась ВИЧ в другом месте
Новая волна митингов прокатилась по Украине
Развожаев раскрыл, как будут учиться школьники в Севастополе
Жителя Курска наказали за шпионаж в пользу Украины
Синоптик предупредила о 36-градусной жаре в нескольких регионах России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.