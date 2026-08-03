Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что назначение экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова на должность главы Службы внешней разведки связано с предстоящими выборами в стране. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки по указке Запада.

[На Украине] идет кадровая чехарда. Я думаю, уже началась подготовка к выборам. Все-таки Зеленскому их не миновать, и он начинает тасовать свою «засаленную колоду карт», назначать их на различные должности. Более того, полагаю, Умеров — так себе специалист по внешней разведке. Будет просто место занимать. Происходит «разблюдовка» этих протухших продуктов по всей властной плоскости. Зеленский расфасовывает их не просто так. Думаю, западные советники подсказывают ему, кто на его стороне. Так что это подготовка к выборам. Никакого отношения ни к чему больше [назначение Умерова] не имеет: ни к улучшению жизни украинцев, ни к сохранению их жизней. На это им наплевать с высокой башни, — высказался Колесник.

Он добавил, что Зеленский делает кадровые перестановки с тревогой и неуверенностью, находясь под давлением внешних сил. Однако, по словам депутата, это ни к чему не приведет, поскольку западные лидеры в конечном итоге назначат президента Украины, который будет удобен для них. При этом, заключил парламентарий, действующий глава государства, уже не имеет никакого влияния.

Ранее Зеленский назначил бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. На должность главы Службы внешней разведки он определил Умерова.