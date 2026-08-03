Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 14:53

В ГД ответили, зачем Зеленскому понадобилось назначать Умерова главой СВР

Депутат Колесник связал назначение Умерова на пост главы СВР со скорыми выборами

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что назначение экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова на должность главы Службы внешней разведки связано с предстоящими выборами в стране. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки по указке Запада.

[На Украине] идет кадровая чехарда. Я думаю, уже началась подготовка к выборам. Все-таки Зеленскому их не миновать, и он начинает тасовать свою «засаленную колоду карт», назначать их на различные должности. Более того, полагаю, Умеров — так себе специалист по внешней разведке. Будет просто место занимать. Происходит «разблюдовка» этих протухших продуктов по всей властной плоскости. Зеленский расфасовывает их не просто так. Думаю, западные советники подсказывают ему, кто на его стороне. Так что это подготовка к выборам. Никакого отношения ни к чему больше [назначение Умерова] не имеет: ни к улучшению жизни украинцев, ни к сохранению их жизней. На это им наплевать с высокой башни, — высказался Колесник.

Он добавил, что Зеленский делает кадровые перестановки с тревогой и неуверенностью, находясь под давлением внешних сил. Однако, по словам депутата, это ни к чему не приведет, поскольку западные лидеры в конечном итоге назначат президента Украины, который будет удобен для них. При этом, заключил парламентарий, действующий глава государства, уже не имеет никакого влияния.

Ранее Зеленский назначил бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. На должность главы Службы внешней разведки он определил Умерова.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов обратился к бойцам «Севера» после освобождения Белого Колодезя
Возросло число пострадавших при атаке на склад во Владимирской области
Биолог рассказал о смертельном паразите, обитающем в тропиках
Появились подробности о пожаре под Волгоградом
Врач предупредила о неожиданном вреде шоколада для сердца
Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с раненными при ударе БПЛА детьми
Захарова назвала атаку на Геленджик делом террористического формирования
Врач перечислила преимущества грудного вскармливания
Захарова указала на причастность НАТО и ЕС к атаке на Геленджик
«С ума сойдет»: Кузнецов о вероятности перехода Слуцкого в Медиалигу
Еще четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область
Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева
Кошмарившую бизнесменов банду рэкетиров отправили в колонию
Французский защитник Муйоколо будет выступать за «Балтику»
У многодетной матери забрали детей из-за антисанитарии
Диетолог назвала смертельную опасность немытых арбузов
Киев запугивает итальянцев? Теракт в Москве: версия МИД, новости 3 августа
Раскрыто, сколько детей в Москве назвали в честь древнегреческих героев
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.