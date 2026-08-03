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03 августа 2026 в 14:20

Зеленский подписал указы о назначении секретаря СНБО и главы СВР Украины

Зеленский подписал указ о назначении Клименко секретарем СНБО Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, следует из документа, опубликованного на сайте лидера страны. Глава государства также освободил от должности секретаря Рустема Умерова и назначил его главой Службы внешней разведки страны.

Зеленский сообщил о перестановках в госструктурах на совещании украинских послов в Киеве. По его словам, Умеров на новой должности получит больше возможностей и сможет заниматься одновременно вопросами дипломатии, обороны и переговорами по завершению украинского конфликта.

Ранее украинские эксперты выразили сомнение, что противостояние с Россией завершится в 2026 году. По их оценкам, стороны ищут новые подходы, так как «старые не работают».

До этого бывший помощник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин выразил мнение, что Зеленский приведет Украину к гибели. Он назвал президента страны абсолютной бездарностью.

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