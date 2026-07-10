Путин провел заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности, передает пресс-служба Кремля в МАКСе. Обсуждались угрозы и вызовы в сфере информационной безопасности страны, связанные с развитием и внедрением новых информационных технологий.

Президент по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин в пятницу, 10 июля, проведет плановое совещание с постоянными членами Совбеза. Он добавил, что повестку дня определит президент.

До этого Путин провел совещание с членами правительства. Участники обсудили ситуацию с топливом в российских регионах и меры по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов. Заместитель председателя правительства Александр Новак доложил о положении дел на топливном рынке и принятых мерах.