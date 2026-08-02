Колумбийский наемник, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины, был ликвидирован российскими бойцами на Купянском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. В операции участвовали военнослужащие 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

На Купянском направлении военнослужащими 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады ликвидирован очередной колумбийский наемник — Серхио Рафаэль Контрерас де Агуас — бывший колумбийский солдат, — сказал собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Киев обманом заманивает иностранных солдат в ряды украинской армии из-за чудовищных потерь. Так он прокомментировал невыплату денег наемникам из Чада. По словам Дандыкина, Украина любой ценой привлекает военных в ВСУ.

До этого сообщалось, что семьи граждан Колумбии, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, потребовали от Украины выплат за погибших родственников. В стране также прошли акции протеста. Родственники военнослужащих добиваются страховых компенсаций, помощи в поиске пропавших и возвращения тел на родину.