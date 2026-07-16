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16 июля 2026 в 16:57

Семьи наемников ВСУ устроили бунт против Украины

Sohu: семьи колумбийцев требуют компенсаций от Украины за погибших на СВО родных

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Семьи граждан Колумбии, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, потребовали от Украины выплат за погибших родственников, сообщает китайский портал Sohu. По данным издания, в стране проходят акции протеста. Родственники военнослужащих добиваются страховых компенсаций, помощи в поиске пропавших и возвращения тел на родину.

Отмечается, что в рядах украинских подразделений находится около 16,5 тыс. иностранных наемников, среди которых значительное количество составляют граждане Колумбии. Многие из них направляются на наиболее опасные участки боевых действий.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что двух наемников из Колумбии, воевавших в рядах ВСУ, ликвидировали на Купянском направлении. По его словам, командование украинской армии без колебаний задействует колумбийских наемников как расходный материал.

До этого колумбийские наемники пожалели о решении воевать за Киев из-за тяжелого положения, в котором они оказались на Украине. Они пожаловались, что командиры отправляют их на выполнение «самоубийственных задач».

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