Семьи наемников ВСУ устроили бунт против Украины Sohu: семьи колумбийцев требуют компенсаций от Украины за погибших на СВО родных

Семьи граждан Колумбии, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, потребовали от Украины выплат за погибших родственников, сообщает китайский портал Sohu. По данным издания, в стране проходят акции протеста. Родственники военнослужащих добиваются страховых компенсаций, помощи в поиске пропавших и возвращения тел на родину.

Отмечается, что в рядах украинских подразделений находится около 16,5 тыс. иностранных наемников, среди которых значительное количество составляют граждане Колумбии. Многие из них направляются на наиболее опасные участки боевых действий.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что двух наемников из Колумбии, воевавших в рядах ВСУ, ликвидировали на Купянском направлении. По его словам, командование украинской армии без колебаний задействует колумбийских наемников как расходный материал.

До этого колумбийские наемники пожалели о решении воевать за Киев из-за тяжелого положения, в котором они оказались на Украине. Они пожаловались, что командиры отправляют их на выполнение «самоубийственных задач».