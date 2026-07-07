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07 июля 2026 в 20:04

Колумбийские наемники пожалели о решении вступить в ВСУ

Cronista: двое колумбийских наемников ВСУ пожалели о решении воевать за Киев

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Двое колумбийских наемников ВСУ пожалели о решении воевать за Киев из-за тяжелого положения, в котором они оказались на Украине, пишет портал Cronista. Они пожаловались, что командиры отправляют их на выполнение «самоубийственных задач». Наемники также призвали колумбийцев отказаться от предложения воевать в рядах ВСУ.

Два колумбийских наемника, воюющих на Украине, рассказали о тяжелом положении, в котором они оказались, <...> заверили в том, что раскаиваются в своем решении поехать на фронт, — сказано в публикации.

Ранее беженец из поселка Алексеево-Дружковка в ДНР сообщил, что колумбийские наемники ВСУ в срочном порядке покинули поселок после ракетного удара Вооруженных сил России. По его словам, иностранцы провоцировали конфликты с местными жителями, а также регулярно приставали к женщинам в магазинах.

До этого командир мотострелкового батальона 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Камчатка рассказал, что российские военнослужащие сталкивались у Красного Лимана в ДНР с иностранными наемниками ВСУ. По его словам, среди них были колумбийцы.

Мир
ВСУ
Украина
Колумбия
иностранные наемники
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