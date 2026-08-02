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02 августа 2026 в 21:26

Украинец открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК в Одессе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Одессе мужчина открыл огонь из пистолета по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), сообщает ТАСС. По информации журналистов, в ответ двое мужчин в военной форме подбежали к микроавтобусам, сели в них и уехали. Уточняется, что позже правоохранители начали штурм квартиры, из которой велась стрельба.

Ранее мобилизованного в городе Вишневое под Киевом мужчину нашли мертвым и похоронили как неизвестного. По словам брата погибшего, он страдал диабетом и имел проблемы с ногами.

До этого сообщалось, что сразу восемь категорий украинцев лишились права на отсрочку от мобилизации. Среди них оказались студенты и аспиранты заочной и вечерней форм обучения, а также граждане, которые получают второе или третье высшее образование. Кроме того, ограничения перестали распространяться на многодетных мужчин с задолженностью по алиментам.

Одесса
Одесская область
стрельбы
ТЦК
пистолеты
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