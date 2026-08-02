Киев лишили выхода к морю и моста в Затоке? Удары по Украине 2 августа

Киев лишили выхода к морю и моста в Затоке? Удары по Украине 2 августа

Россия за три недели превратила Украину в страну без выхода к морю, указывают источники. Сколько ракет и БПЛА запустили по целям 2 августа, как громят порты Одессы и Николаева, что со стратегическим мостом в Затоке?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 2 августа

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 2 августа Россия запустила по целям на Украине 133 ударных БПЛА различных моделей, в том числе реактивные «Герани», разведывательные «Герберы», дроны «Италмас» и барражирующие боеприпасы «Бандероль» с ракетными двигателями.

ВСУ подтверждают попадания 24 ударных БПЛА в 19 районах, а также «падение обломков» беспилотников в трех районах. Эти данные являются сильно неточными и неполными; так, Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщает, что за сутки по целям на Украине прилетело 298 корректируемых авиабомб (по бомбе каждые пять минут), о чем ВСУ не указывают в своих отчетах.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как уничтожали порты Украины в ночь на 2 августа, где были удары

1 августа был 22-й день массированной кампании ВС РФ по уничтожению украинских портов Одессы и Николаева и судов, которые доставляют вооружения и товары военного назначения для ВСУ. Минобороны сообщило о новых ударах.

«Поражены: в порту Одессы — резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ; в порту Николаева — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в акватории Черного моря в 8 км восточнее Затоки поражен сухогруз, перевозивший военное имущество», — заявили в Минобороны РФ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утром 2 августа удары по Одессе и Николаеву были продолжены: реактивные БПЛА атаковали оба порта. В полдень в порту Николаева прогремели три взрыва, реактивные «Герани» нашли свои цели.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия добилась того, что Украина перестала быть страной с выходом к морю.

«Для Украины это катастрофа. Ведь до начала конфликта через Одессу проходило около 70% всего украинского экспорта. Это будет иметь разрушительные экономические последствия», — подчеркнул Миршаймер, который ранее неоднократно осуждал страны Запада за роль, которую они сыграли на Украине.

Источники на Украине подтверждают: корабли больше не заходят в порты Одессы и Николаева. Об этом ранее заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. Он подчеркнул, что такое решение приняли судовладельцы, а не Киев. При этом на Украине в 2026 году рассчитывают собрать «рекордный урожай» — который, однако, будет крайне сложно экспортировать в новых условиях.

Председатель Нацбанка Украины Андрей Пышный также заявил, что украинский экспорт практически остановился. Это стало результатом ударов ВС РФ по складам, портам и логистике. Украинские СМИ отмечают, что в Киеве рассчитывают скомпенсировать потери от утраты портов, направив логистику на альтернативные маршруты — например, через Румынию, куда ведет стратегически важный мост в Затоке.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что с мостом в Затоке, его наконец уничтожили?

Telegram-канал «Герань цветущая» утверждает, что России наконец удалось разрушить стратегически важный мост через Днестровский лиман в Затоке (Одесская область).

«В результате ударов по мосту в Затоке Одесской области произошло обрушение пролета в северной части моста!» — сообщила «Герань цветущая».

Боевая работа расчетов «Искандер» Фото: МО РФ

По мосту, который находится на кратчайшем пути в Румынию, били с 2022 года. Он обладает крайне высокой стратегической важностью для ВСУ — Киев постоянно получает по нему из Европы военные грузы, технику и топливо. Ближайший альтернативный находится в сотне километров к северу.

В ходе новых ударов по мосту в Затоке применялись ракеты «Искандер-М», Х-59/69, а также БПЛА «Герань» и «Бандероль». Сообщается также о поражении электроподстанции в районе моста, в близлежащих населенных пунктах пропало электричество.

Утром 2 августа украинские СМИ заявили, что мост в Затоке продолжает работать: якобы по нему возобновился пропуск эшелонов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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