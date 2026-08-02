Бывший посол Британии назвал настоящую причину кризиса в Европе

Рост социального неравенства и концентрация богатства в руках узкого круга лиц привели к общественному кризису в Европе, заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей. По его словам, которые приводит РИА Новости, все сводится к неспособности повысить уровень жизни трудящихся, а затем и к сознательному перенаправлению гнева обычных людей с миллиардеров на мигрантов.

Я думаю, что все это можно свести к одним и тем же общественным причинам: неспособности повысить уровень жизни трудящихся, концентрации богатства в руках немногих, а затем сознательному перенаправлению недовольства обычных людей на иностранцев или тех, кто чем-то от них отличается, чтобы они не обращали свой гнев против класса миллиардеров, — считает Мюррей.

Бывший дипломат констатировал, что западное общество полностью отказалось от стремления к социальному равенству. Первая ошибка нашего времени, уверен он, — завершение эпохи, когда власть видела своей целью снижение неравенства. Второй ошибкой Мюррей назвал принятие неприкрытого капитализма в качестве основной модели общественного устройства.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что у массовой бесконтрольной миграции есть все шансы разрушить Европейский союз. По его словам, странам региона нужно выходить из Шенгена.