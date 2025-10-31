Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 17:24

Протоиерей предложил запретить празднование Хеллоуина

Протоиерей Лосык призвал запретить Хеллоуин на законодательном уровне

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Протоиерей Андрей Лосык выступил с предложением о запрете празднования Хеллоуина на законодательном уровне, сообщило интернет-издание «Челнинские Известия». По мнению священнослужителя, канун Дня всех святых «не имеет ничего святого».

Лосык объяснил, что праздник берет начало в попытках западных христиан объединить кельтские верования, языческий праздник Самайн с Днем всех святых. Однако со временем эта традиция была подхвачена капиталистической культурой и превратилась в коммерческий проект, привлекающий людей желанием «поиграть в мистику».

Все это делается для того, чтобы размыть границы дозволенного, чтобы человек с детства перестал видеть разницу между добром и злом, — сказал священнослужитель.

Лосык привел в пример сладости в виде «отрубленных пальцев» и пирожные с «выколотыми глазами», заявив, что подобная «мерзость» преподносится как норма. Он убежден, что главная цель Хеллоуина — разнуздать человека и «сделать его рабом страстей и прихотей».

Ранее стало известно, что большинство россиян (61%) не собираются праздновать Хеллоуин в 2025 году. По данным опроса, о значении самого праздника осведомлено 85% жителей страны. Часть респондентов, планирующая отмечать Хеллоуин, намерена устроить празднование дома или посетить тематические вечеринки.

