31 декабря 2025 в 13:23

Лукашенко напомнил последствия первого пуска «Орешника» в 2024 году

Лукашенко: «Орешник» в 2024 году за одну минуту уничтожил Южмаш

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Удар ракетного комплекса «Орешник» в 2024 году уничтожил украинский завод «Южмаш» за минуту, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, предприятие имело несколько этажей под землей.

Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там пять —семь этажей под землей (все готовились к ядерной войне). И вот «Орешник» нанес по Южмашу один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту, — сказал президент.

Ранее Лукашенко рассказал, что президенту России Владимиру Путину предлагали ударить «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве. По его словам, российский лидер категорически отверг это предложение.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ракета «Орешник» способна из Белоруссии нанести удар по целям в Португалии и Испании. Он отметил, что дальность ее полета составляет 5,5 тыс. километров. Военные штабы, которые расположены в крупных ведущих европейских государствах, вполне могут быть целью «Орешника», подытожил он.

