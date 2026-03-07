Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 12:11

«Вспомните»: Захарова предупредила Европу о ядерных амбициях Зеленского

Захарова: Киеву нужно ядерное оружие не для сдерживания, а для применения

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Обладание ядерным оружием является идеей фикс президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, заявила в интервью РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Киев добивается оружия не для сдерживания, а для применения.

Вспомните, с чего все начиналось. Заявления Зеленского на рубеже начала спецоперации, когда он сказал, что неплохо было бы киевскому режиму обладать ядерным оружием. Преступления киевского режима в Курской области и в Судже не оставляют сомнений, что ядерное оружие ему нужно не с целью сдерживания, а с целью применения, — сказала Захарова.

Дипломат также предупредила европейских спонсоров Киева об исторических рисках. Она отметила, что «все монстры», которых они создавали, потом поворачивались в их сторону и угрожали их же существованию.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия учитывает возникающие в последнее время перспективы ядерной милитаризации Евросоюза и Украины. Дипломат напомнил, что Служба внешней разведки РФ сообщала о проработке Францией и Великобританией возможности передачи Киеву ядерных боезарядов.

