07 марта 2026 в 10:52

В МИД России раскрыли, почему американцы на самом деле не продлевают ДСНВ

Рябков: США отказались от ДСНВ ради возможности быстро нарастить ядерный арсенал

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
США отказались продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях, потому что хотят сохранить свободу действий в сфере стратегических вооружений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон хочет быть готовым к сценарию, когда придется срочно наращивать ядерный потенциал, передает РИА Новости.

США намерены сохранять в данной сфере полную свободу рук, держа наготове различные опции, в том числе, возможно, и по наращиванию, причем быстрому, своего ядерного арсенала. Подается так, что эти опции могут быть срочно задействованы по первому приказу президента, — отметил Рябков.

Ранее замминистра отмечал, что сообщения о том, что России и США удалось договориться о лимитах на ядерные вооружения после истечения срока ДСНВ, — это спекуляция. По его словам, тем, кто интересуется этим вопросом, следует изучить публичные выступления официальных лиц США.

До этого Рябков сообщал, что Россия прорабатывает возможность проведения контактов в формате «ядерной пятерки». По его словам, речь идет о предварительной стадии обсуждения. Отвечая на уточняющий вопрос, дипломат пояснил, что потенциальная встреча должна пройти на экспертном рабочем уровне.

