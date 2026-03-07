Израиль ударил по командирам спецназа «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела серию ударов по объектам шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана и в долине Бекаа, сообщила армейская пресс-служба. В ходе атаки поражены ракетные установки, склады оружия и командные центры, в которых находились два командира сил специального назначения «Радван».

Армия обороны Израиля завершила очередную волну ударов по ракетным установкам, складам оружия и другим военным объектам «Хезболлах» в различных районах южного Ливана и в долине Бекаа. Кроме того, на юге Ливана были нанесены удары по двум командирам спецназа «Радван» в двух командных центрах, — говорится в сообщении.

Ранее израильский десант высадился в ливанском Наби-Шите, используя форму армии Ливана для маскировки. Военнослужащих раскрыли местные жители в долине Бекаа, после чего их окружили. Дальнейшая судьба десантников не разглашается.

До этого ливанское агентство NNA сообщило, что число погибших от израильских ударов с начала эскалации достигло 102 человек, еще 638 ранены. Медики не исключают роста жертв, так как раненые продолжают поступать в больницы.