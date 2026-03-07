Парижский дом высокой моды зарегистрировал товарный знак в России

Французский модный дом Saint Laurent зарегистрировал в России товарный знак для продажи духов Libre, следует из данных на сайте Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в марте 2025 года.

В качестве заявителя указана компания «Ив Сэн Лоран Парфюмс». Решение о регистрации товарного знака приняли в марте текущего года. Теперь компания сможет реализовывать на российском рынке парфюмерную продукцию под названием Libre.

Модный дом Yves Saint Laurent (YSL), также известный как Saint Laurent (с 2012 года), основали в 1961 году. С 1999 года бренд входит в группу Gucci, которая принадлежит французскому холдингу Kering. В настоящее время креативным директором модного дома является Энтони Ваккарелло. В 2022 году компания закрыла свои магазины.

Ранее компания McDonald's зарегистрировала в России товарный знак с изображением клоуна. Заявка была подана в декабре 2024 года и получила одобрение лишь в 2026 году. Компания объявила о временной приостановке своей деятельности в России 14 марта 2022 года.