07 марта 2026 в 14:01

Макака отвесила подзатыльник женщине после ограбления ее же дома

На Тайване макака отвесила подзатыльник хозяйке дома и украла ее яичный рулет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Тайване две обезьяны пробрались в жилой дом, устроили кражу на кухне, а одна из макак ударила хозяйку, сообщает Jam Press. Женщина рассказала, что ранним утром животные проникли в дом в поисках еды.

В это время рядом спокойно спали ее дети. Женщина проснулась от шума, заметила незваных гостей и взяла палку, чтобы прогнать их. К тому моменту обезьяны уже покинули дом и устроились на крыльце. Одна из них успела стащить со стола яичный рулет и начала есть добычу. Когда хозяйка подошла ближе с палкой, животное внезапно ударило ее по голове и убежало.

Удар оказался неожиданным и довольно болезненным. Женщина на мгновение потеряла равновесие и споткнулась, однако ей удалось удержаться на ногах.

Ранее в зоопарке американского города Мемфиса обезьяна бонобо разбила стекло вольера и набросилась на посетителей. Сотрудники учреждения сообщили, что после происшествия животное не стало сбегать из заграждения. Ни обитатели зоопарка, ни посетители не пострадали.

До этого жительница Санкт-Петербурга по имени Мария, отдыхавшая в Таиланде, попала в больницу с подозрением на бешенство. Туристке пришлось обратиться к медикам после контакта с уличным котом. Животное запрыгнуло на девушку и укусило.

обезьяны
макаки
вольеры
животные
звери
