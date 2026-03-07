Макака отвесила подзатыльник женщине после ограбления ее же дома На Тайване макака отвесила подзатыльник хозяйке дома и украла ее яичный рулет

На Тайване две обезьяны пробрались в жилой дом, устроили кражу на кухне, а одна из макак ударила хозяйку, сообщает Jam Press. Женщина рассказала, что ранним утром животные проникли в дом в поисках еды.

В это время рядом спокойно спали ее дети. Женщина проснулась от шума, заметила незваных гостей и взяла палку, чтобы прогнать их. К тому моменту обезьяны уже покинули дом и устроились на крыльце. Одна из них успела стащить со стола яичный рулет и начала есть добычу. Когда хозяйка подошла ближе с палкой, животное внезапно ударило ее по голове и убежало.

Удар оказался неожиданным и довольно болезненным. Женщина на мгновение потеряла равновесие и споткнулась, однако ей удалось удержаться на ногах.

